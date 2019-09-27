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В Украине рост долгов по зарплатам: названы "регионы-лидеры"

В Украине рост долгов по зарплатам: названы "регионы-лидеры"
19:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Служба статистики зафиксировала в Украине рост задолженности по зарплате.

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в августе 2019 года выросла на 2,8%, с начала года - на 6,5% и к 1 сентября составила 2,817 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

По ее данным, в августе сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 4,1% и к 1 сентября составила 1,658 млрд грн.

Как сообщает статведомство, рост задолженности в августе зафиксирован в Винницкой (на 41,4%), Волынской (на 41,3%), Черкасской (на 30,6%), Николаевской (на 22,8%), Кировоградской (на 17,8%), Херсонской (на 13,3%), Тернопольской (на 12,7%), Одесской (на 12,1%), Полтавской (на 10,7%), Харьковской (на 9%), Житомирской (на 6,4%), Ивано-Франковской (на 3,9%), Сумской (на 3,1%) областях и в Киеве (на 5,1%).

При этом сокращение задолженности по зарплате в августе-2019 зафиксирован в Хмельницкой (на 0,7%), Днепропетровской (на 2,6%), Донецкой (на 3%), Закарпатской (на 4,2%), Львовской (на 11%), Черновицкой (на 12,2%), Черниговской (на 12,9%), Ривненской (на 45,9%) областях.

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Госстат уточняет: в отраслевом разрезе в августе 2019 года задолженность по выплате зарплаты выросла в сфере образования – на 24,8% (до 21,135 млн грн), сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйствах – на 17,3% (до 24,028 млн грн), здравоохранении – на 14,8% (до 22,076 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности – на 8% (до 133,249 млн грн), государственном управлении и обороны; обязательном соцстраховании – на 7,8% (до 4,02 млн грн), деятельности административного и вспомогательного обслуживания – на 5,8% (до 10,497млн грн), транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 7,4% (до 202,028 млн грн), в промышленности – на 2,2% (до 2,216 млрд грн),

В Украине выросла реальная зарплата: в каких регионах получают больше

В то же время сократилась задолженность в сфере временного размещения и организации питания – на 53,2% (до 0,189 млн грн), оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – на 10,7% (до 39,297 млн грн), информации и телекоммуникаций – на 2% (до 6,095 млн грн), операций с недвижимым имуществом – на 0,4% (до 58,913 млн грн), предоставлении других видов услуг – на 29,6% (до 0,193 млн грн), в строительстве – на 0,3% (до 61,937 млн грн).

Официальный курс на 27 сентября – 24,186956рн./$1.

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Зарплата, Задолженность, Долги, Госстат, Долги по зарплате.
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