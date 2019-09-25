Льготники погашают задолженность перед "Нафтогазом"

Новости Бизнеса:Получатели газа на льготных условиях постепенно погашают свою задолженность перед "Нафтогазом".

За неделю льготники уменьшили долги за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" на 1,1% - до 61,5 млрд грн. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Задолженность контрагентов, получающих газ от Нафтогаза на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 61,5 млрд грн (уменьшение на 666 млн грн, или -1,1% за неделю)", - указали в компании.

За неделю производители тепла уменьшили долг на 237 млн грн (0,7%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) - на 95 млн грн (2%).

Как указано, суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК составила около 39,7 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 333 млн грн (0,8%).

Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 22,1 млрд грн, в т.ч. по категориям потребителей, которые не подпадают под действие ПСО - 230 млн грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 338 млн грн (1,5%).

Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 4 млн грн (0,1%) и составляет около 3,4 млрд грн.

Задолженность КП ВО Киевсовета "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 115 млн грн (3,2%). Суммарная задолженность Киевтеплоэнерго составляет около 3,5 млрд грн по всем договорам, заключенным с компанией.