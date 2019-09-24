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Доход "Нафтогаз Украина" увеличился

Доход "Нафтогаз Украина" увеличился
10:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твитер

Новости Бизнеса:Компания "Нафтогаз Украина" за сезон увеличила свою прибыль практически в 2 раза.

НАК "Нафтогаз Украины" в январе-июне 2019 года увеличила чистую прибыль в 1,8 раза (на 11,102 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 24,704 млрд грн.

Согласно обнародованной на сайте компании консолидированной отчетности, ее доход от реализации в первом полугодии 2019 года снизился на 0,9% (на 1,174 млрд грн) – до 130,937 млрд грн, тогда как валовая прибыль увеличилась на 22,2% (на 8,45 млрд грн) – до 46,577 млрд грн.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны.

Нафтогаз: Тариф на транзит газа через ГТС Украины составит $3,21

Группа является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

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Газ, Гривна, Нафтогаз, ПХГ.
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