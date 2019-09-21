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Нафтогаз: Тариф на транзит газа через ГТС Украины составит $3,21

Нафтогаз: Тариф на транзит газа через ГТС Украины составит $3,21
00:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Нафтогаз подсчитал тарифы на транзит газа в Европу через ГТС Украины.

НАК "Нафтогаз Украины" рассчитал тарифы на транзит российского природного газа в Европу через ГТС Украины в зависимости от объема бронирования мощности на ближайшие пять лет, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании.

По ее данным, на период 2020-24 гг. при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс.куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м – $2,56 за 1 тыс.куб. м на 100 км.

При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году составит $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км (все – с НДС).

Напоминаем, на прошедших 19 сентября в Брюсселе трехсторонних переговорах украинская сторона представила будущего оператора ГТС Украины - ООО "ОГТСУ", который передал российской делегации проекты договора о взаимодействии между операторами смежных газотранспортных систем, а также стандартного договора на транспортировку.

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Кроме того, "Нафтогаз" передал россиянам дорожную карту действий для завершения отделения оператора ГТС.

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила транзит природного газа через свою г азотранспортную систему (ГТС) на 7,1% (6 млрд 677,8 млн куб. м) по сравнению с 2017 годом – до 86 млрд 779,2 млн куб. м. В том числе транзит газа через страну в Европу за год составил 83 млрд 839,4 млн куб. м (-7,6% к 2017 году), Молдову - 2 млрд 939,8 млн куб. м (+8,6%).

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Газ, ГТС, Нафтогаз, Транзит.
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