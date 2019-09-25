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Теплой зиме быть: в "Нафтогазе" заявили об успехе подготовки к отопительному сезону

Теплой зиме быть: в "Нафтогазе" заявили об успехе подготовки к отопительному сезону
13:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Украина накопила рекордное за последние 9 лет количество газа в ПХГ.

Запасов газа в украинских подземных хранилища достаточно, чтобы обеспечить надежную работу ГТС и газоснабжение всех украинских потребителей этой зимой, даже если Россия пойдет на прерывание транзита через Украину.

Об этом глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил в Facebook.

"Запасы газа в украинских подземных хранилищах пересекли черту в 20 млрд куб.м газа. Это более чем на 4 млрд превышает прошлогодний показатель и является наибольшим уровнем за последние 9 лет", - написал Коболев.

Он отметил, что планы по подготовке к непростой зиме удалось полностью выполнить.

"Хочу поблагодарить всех, кто помог найти для этого финансовые ресурсы, кто обеспечил закупку газа и его закачку в подземные хранилища", - подчеркнул руководитель "Нафтогаза".

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Напомним, на этой неделе эксперты Министерства энергетики США прибудут в Украину для оказания поддержки в разработке плана прохождения отопительного сезона.

Ранее сообщалось, министр энергетики и защиты окружающей среды намерен провести полную перезагрузку экологической инспекции в Украине.

В Нафтогазе предупредили, что долги 14 столичных теплопроизводителей ставят под угрозу теплоснабжение жителей некоторых домов Киева в следующем отопительном сезоне, тогда как 91 столичное предприятие рассчитываются за газ вовремя.

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Газ, ГТС, Нафтогаз, Отопительный сезон, Андрей Коболев.
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