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Оржель: Будем налаживать эффективную работу экоинспекции

Оржель: Будем налаживать эффективную работу экоинспекции
14:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Министр энергетики и защиты окружающей среды намерен провести полную перезагрузку экологической инспекции в Украине.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил о намерении провести полную перезагрузку работы экологической инспекции и наладить эффективный мониторинг выбросов и стоков.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Один из наших приоритетов - это полная перезагрузка работы экологической инспекции. Мы должны наладить эффективный мониторинг выбросов и стоков. Нормативные показатели должны быть не только на бумаге, но и соблюдаться на практике. Для этого будем налаживать эффективную работу экоинспекции», - цитирует пресс-служба Оржеля.

Одной из ключевых задач, по словам министра, является налаживание контроля за соблюдением законодательства в сфере экологии и экомониторинг.

"У нас есть информация, что из 4,7 млрд куб. м стоков 50% попадают в реки с превышением загрязняющих веществ. Такая ситуация является недопустимой. Мы будем работать над уменьшением этого показателя», - сказал министр.

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Как сообщалось, ранее Оржель заявил, что в новом министерстве намерен пересмотреть механизмы налогообложения выбросов, которые вредят экологии, таким образом, чтобы уйти от неэффективных ”вредных” налогов.

29 августа на первом заседании Верховной Рады 9-го созыва министром энергетики и защиты окружающей среды был назначен Алексей Оржель. Министерство энергетики и угольной промышленности и Министерство экологии были объединены в одно ведомство.

Логика объединения заключается в необходимости изменить взгляд на вопросы охраны окружающей среды, учитывая мировые тенденции по защите климата.

Ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявлял, что главным приоритетом работы нового Министерства энергетики и защиты окружающей среды, и правительства в целом будет энергоэффективность.

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Экология, Экоинспекция, Алексей Оржель, Министерство энергетики и защиты окружающей среды.
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