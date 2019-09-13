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Делегация из США поможет Украине с отопительным сезоном

Делегация из США поможет Украине с отопительным сезоном
10:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Эксперты Министерства энергетики США прибудут в Украину для оказания поддержки в разработке плана прохождения зимы.

На следующей неделе эксперты Министерства энергетики США прибудут в Украину для оказания поддержки в разработке плана прохождения отопительного сезона.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Минэкоэнерго 16-27 сентября примет международную команду экспертов под руководством Департамента энергетики США (DOE), которая будет оказывать поддержку правительству Украины при разработке зимнего плана действий для решения критических потребностей во время осенне-зимнего периода 2019-2020 года”, - написал он.

По его словам, задачей делегации будет разработать план мероприятий для балансировки энергетической системы Украины для стабильного прохождения отопительного сезона и уменьшение угроз перебоев в энергоснабжении.

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"Делегация будет сотрудничать с экспертами Украины для оценки взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах, а также создаст основу для совершенствования скоординированного реагирования на дефицит энергии", - отметил министр.

По информации Оржеля, в состав группы иностранных экспертов под руководством Министерства энергетики США входят представители Северо-западной тихоокеанской национальной лаборатории, Национальной лаборатории энергетических технологий, Канадский эксперт по природному газу и представители Европейской Комиссии.

Ранее сообщалось, министр энергетики и защиты окружающей среды намерен провести полную перезагрузку экологической инспекции в Украине.

В Нафтогазе предупредили, что долги 14 столичных теплопроизводителей ставят под угрозу теплоснабжение жителей некоторых домов Киева в следующем отопительном сезоне, тогда как 91 столичное предприятие рассчитываются за газ вовремя.

Однако национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" закачала достаточное количество газа в подземные хранилища (ПХГ) для нормального прохождения зимы.

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США, Отопительный сезон, Алексей Оржель, Минэкоэнерго.
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