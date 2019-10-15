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Тема средств в госбюджете на оборону - ключевая в "Слуге народа"

Тема средств в госбюджете на оборону - ключевая в "Слуге народа"
11:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:"Слуга народа" на согласительном совете предлагает рассмотреть госбюджет в контексте нужд Минобороны.

Первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предлагает встретиться с министром обороны Андреем Загороднюком для обсуждения реализации норм госбюджета Украины на 2020 год для нужд Минобороны. 

"На этой неделе предлагаю сконцентрироваться на теме обороны, чтобы к нам пришёл министр обороны и профильные специалисты и задали вопросы депутатам, как будут в новом проекте государственного бюджета, мы знаем, что там очень много заложено для обороны, как это будет реализовываться", - сказал Корниенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп во вторник в Киеве.

Напомним, министр обороны Андрей Загороднюк исключает отмену льгот военнослужащим Вооруженных сил Украины.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк опроверг слухи о сокращении бюджета оборонного сектора.

Маркарова представила Госбюджет-2020 с ростом ВВП 3,3% (Видео)

Верховная Рада рассмотрит в первом чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 года 18 октября, подчеркнул председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

20 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год. Министр финансов Оксана Маркарова представила проект, народные депутаты задали ей интересующие их вопросы, после чего высказали свое мнение о документе.

В ходе осмотра учений Госпогранслужбы и Нацгвардии глава государства пообещал достаточное финансирование военным в новом бюджете.

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Минобороны, "Слуга народа", Андрей Загороднюк, Госбюджет-2020.
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