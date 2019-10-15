Тема средств в госбюджете на оборону - ключевая в "Слуге народа"

Новости Бизнеса:"Слуга народа" на согласительном совете предлагает рассмотреть госбюджет в контексте нужд Минобороны.

Первый заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко предлагает встретиться с министром обороны Андреем Загороднюком для обсуждения реализации норм госбюджета Украины на 2020 год для нужд Минобороны.

"На этой неделе предлагаю сконцентрироваться на теме обороны, чтобы к нам пришёл министр обороны и профильные специалисты и задали вопросы депутатам, как будут в новом проекте государственного бюджета, мы знаем, что там очень много заложено для обороны, как это будет реализовываться", - сказал Корниенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп во вторник в Киеве.

Напомним, министр обороны Андрей Загороднюк исключает отмену льгот военнослужащим Вооруженных сил Украины.

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20 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год. Министр финансов Оксана Маркарова представила проект, народные депутаты задали ей интересующие их вопросы, после чего высказали свое мнение о документе.

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