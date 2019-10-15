В Раде подтвердили дату рассмотрения Госбюджета-2020

Новости Бизнеса:Председатель украинского парламента подтвердил согласованную дату рассмотрения государственного бюджета.

Верховная Рада рассмотрит в первом чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 года 18 октября, подчеркнул председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Хотел бы напомнить, что в пятницу, 18 октября, предусмотрено рассмотрение и принятие проекта закона о государственном бюджете Украины на 2020 год, в первом чтении", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп во вторник в Киеве.

Он отметил, парламентский комитет по вопросам бюджета на этой неделе завершит рассмотрение предложений народных депутатов к данному законопроекту, выводы счетной палаты и подготовит поправки к нему.

Как сообщалось, 15 сентября проект закона (№2000) о государственном бюджете Украины на 2020 год был внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента.

20 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год. Министр финансов Оксана Маркарова представила проект, народные депутаты задали ей интересующие их вопросы, после чего высказали свое мнение о документе.

В ходе осмотра учений Госпогранслужбы и Нацгвардии глава государства пообещал достаточное финансирование военным в новом бюджете.