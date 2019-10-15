Скачать
Вторник, 15.10.2019
В Раде подтвердили дату рассмотрения Госбюджета-2020
В Раде подтвердили дату рассмотрения Госбюджета-2020
Тепло до +24° ожидает украинцев в середине октября
Тепло до +24° ожидает украинцев в середине октября
Украина - Португалия: видео голов и обзор матча
Украина - Португалия: видео голов и обзор матча
Приметы и обряды на 15 октября - Киприанов день
Приметы и обряды на 15 октября - Киприанов день

В Раде подтвердили дату рассмотрения Госбюджета-2020

В Раде подтвердили дату рассмотрения Госбюджета-2020
10:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Председатель украинского парламента подтвердил согласованную дату рассмотрения государственного бюджета.

Верховная Рада рассмотрит в первом чтении проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 года 18 октября, подчеркнул председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Хотел бы напомнить, что в пятницу, 18 октября, предусмотрено рассмотрение и принятие проекта закона о государственном бюджете Украины на 2020 год, в первом чтении", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп во вторник в Киеве.

Он отметил, парламентский комитет по вопросам бюджета на этой неделе завершит рассмотрение предложений народных депутатов к данному законопроекту, выводы счетной палаты и подготовит поправки к нему.

Как сообщалось, 15 сентября проект закона (№2000) о государственном бюджете Украины на 2020 год был внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента.

Маркарова представила Госбюджет-2020 с ростом ВВП 3,3% (Видео)

20 сентября Верховная Рада приняла к рассмотрению проект госбюджета на 2020 год. Министр финансов Оксана Маркарова представила проект, народные депутаты задали ей интересующие их вопросы, после чего высказали свое мнение о документе.

В ходе осмотра учений Госпогранслужбы и Нацгвардии глава государства пообещал достаточное финансирование военным в новом бюджете.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Оксана Маркарова, Дмитрий Разумков, Бюджет-2020, Госбюджет-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина 2:1 Португалия: события матча
02 Эволюция дуба: составлена подробная карта истории дерева
03 Гороскоп на завтра, 15 октября 2019: все знаки Зодиака
04 "Нет капитуляции": "Нацкорпус" поставил власти ультиматум
05 Зинченко о пенальти: Роналду подбежал к арбитру и тот поменял решение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рассказал, где отопительный сезон не начнется вовремя
Гончарук рассказал, где отопительный сезон не начнется вовремя
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Трамп ввел санкции против Турции из-за операции в Сирии
Официальный курс валют на вторник, 15 октября
Официальный курс валют на вторник, 15 октября
Дэвид Теннант стал отцом в пятый раз
Дэвид Теннант стал отцом в пятый раз
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь