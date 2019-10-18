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"Нафтогаз" готовит новый иск "Газпрому": он покроет прекращение транзита

"Нафтогаз" готовит новый иск "Газпрому": он покроет прекращение транзита
15:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:"Нафтогаз" в ноябре предъявит "Газпрому" исковые требования на 11 млрд.

В ноябре Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" предъявит российскому газовому монополисту "Газпрому" исковые требования на сумму 11 млрд долл. как компенсацию за возможное прекращение транзита газа через территорию нашей страны с 1 января 2020 года.

Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, комментируя заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о том, что условием продления транзитного контракта с Украиной является отказ НАКа от своего выигрыша в Стокгольмском арбитраже.

"С другой стороны, хорошо, что я об этом начал говорить заранее, чтобы была возможность подготовиться. И хорошо, что 1 ноября мы вышлем "Газпрому" наши исковые требования на сумму более 11 млрд долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита", - написал он.

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Как сообщалось, 10-летний контракт между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" на транзит российского газа истекает 31 декабря 2019 года.

Очередной раунд переговоров по продлению договора в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС назначен на 28 октября.

В конце февраля 2018 года "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

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С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу "Нафтогаза".

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Газ, Газпром, ГТС, Нафтогаз.
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