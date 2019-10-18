Депутаты одобрили Госбюджет-2020 - пока в первом чтении

Новости Бизнеса:Госбюджет-2020 был принят в первом чтении с замечаниями комитетов.

Верховная Рада Украины приняла за основу проект государственного бюджета на 2020 год (законопроект 2000), который построен на весеннем макропрогнозе Минэкономики и предусматривает доходы бюджета в размере 1,079 трлн грн, расходы – 1,17 трлн грн при дефиците 2,09%.

Как передает корреспондент, проект госбюджета на следующий год с учетом предложений комитета и технико-юридическими правками в первом чтении поддержали 255 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Для финансирования всех поправок, которые внесли народные депутаты в поданный правительством законопроект, потребовалось бы дополнительное финансирование в 1,9 трлн грн, отметил заместитель главы комитета по вопросам бюджета Александр Трухин. В целом комитет рекомендовал учесть полностью или частично 772 предложения народных депутатов, отклонив при этом 1404 поправок.

Как отметил премьер-министр Алексей Гончарук, правительство подготовит ко 2 ноября проект государственного бюджета ко второму чтению с учетом обновленных показателей макроэкономического прогноза.

"Сейчас наши коллеги завершают подготовку макропрогноза на следующий год", – отметил Гончарук.

Сегодня Верховная Рада приняла за основу законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс Украины для целей балансирования государственного бюджета на 2020 год.

Минэкономики выступает за сохранение господдержки аграриям на уровне 1% ВВП.