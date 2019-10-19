Краткие итоги министра финансов о визите делегации Украины в США

Новости Бизнеса:Министр финансов подвела промежуточные итоги визита делегации Украины в США для переговоров с МВФ и Всемирным банком.

Украинская правительственная делегация, которая находилась в США на ежегодном собрании МВФ и Всемирного банка, где прошли переговоры с Фондом о новой программе сотрудничества с Украиной, возвращается домой. Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в Facebook, передает УНН.

"Наконец в самолетах есть время написать: продолжили переговоры с МВФ и вместе с миссией встретились как с директором Европейского департамента Полом Томсеном, так и новой главой МВФ, но хорошим партнером Украины со времен своей работы во Всемирном банке Кристалиной Георгиевой. Ждем миссию в Киеве в ближайшее время", - сообщила министр.

Также она кратко рассказала о том, что делала делегация в Вашингтоне на второй и третий день визита в США:

обсудили углубление сотрудничества между Минфином и казначейством Франции с госпожой Рено-Бассо, так и усиление нашими инструментами инвестиционных проектов.

с Суммой Чакрабарти порадовались рекорду в 1 млрд евро проектов уже за 10 месяцев 2019 года и сверили часы инвестиций ЕБРР в Ощадбанк.

выступила уже традиционно на форуме Human Capital Project, где Украина является одним из активных участников. В этом году количество министров финансов на форуме увеличилась, Анет Диксон также привлекла и многих вице-президентов ВБ и Гордона Брауна.

договорились о продолжении сотрудничества с нашим братским министерством финансов Нидерландов, о чем заключили меморандум с Вопке Хукстрой.

специальный интеллектуальный подарок 3-дневного визита - дискуссия с Ларри Саммерсом в маленьком круге коллег-министров.

перед вылетом домой выступление и дискуссия в Карнеги вместе с Тимофеем Милованов и другими.

Ранее министр финансов Оксана Маркарова отметила, что прогресс в переговорах Украины с МВФ достигается быстрее, чем раньше.