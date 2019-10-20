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МВФ изучает возможное влияние климата на мировые финансовые рынки

МВФ изучает возможное влияние климата на мировые финансовые рынки
06:47 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Бизнеса:Международный валютный фонд исследует влияние климата на финансовые рынки.

Международный валютный фонд изучает влияние климата на мировые финансовые рынки и целесообразность учета этого влияния при оценке рынков.

Об этом сообщает Reuters.

Об этом заявил руководитель отдела рынков мирового кредитора Тобиас Адриан. По его словам, МВФ исследует насколько возможно учитывать влияние климата на рынки акций и облигаций.

Финансовые затраты на последствия изменений климата были предметом многих дискуссий в фонде во время заседаний на этой неделе.

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Как отмечает Адриан, для некоторых экономик климатические изменения составляют краткосрочный риск, для некоторых, наоборот, они является проблемой в долгосрочной перспективе.

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МВФ, Климат, Тобиас Адриан.
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