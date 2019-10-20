Милованов: МВФ и Украина обсудили земельную реформу

Новости Украины:У МВФ и Украины есть общая выгода в земельной реформе.

Международный валютный фонд не указывает Украине, что нужно сделать в вопросе земельной реформы, однако они заинтересованы в том, чтобы на селе развивался бизнес для малых и средних фермеров, чтобы повысить благосостояние людей в Украине.

Об этом рассказал по итогам встреч в Вашингтоне министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Большинство встреч (в Вашингтоне – ред.) фокусировались на поддержке средних и малых фермеров, как их можно поддерживать финансово, как могут международные организации помочь, какую форму это может принять: например, компенсация процентных ставок или гранты", - рассказал о ходе переговоров украинский министр.

Он уточнил, что понятие "грант" в данном случае означает, например, 20-процентную доплату со стороны государства или финансовой организации для человека, который хочет купить землю в Украине.

"У них (У МВФ – ред.) очень большая заинтересованность, чтобы реформа прошла так, чтобы на селе был создан бизнес. Поскольку, если от реформы не выиграют малые собственники земли и малые фермеры, то это не та реформа, которая нужна Украине", - подчеркнул Милованов, добавив, что это также цель и украинской стороны.

По его словам, в Фонде хотят, чтобы Украина стояла на ногах самостоятельно. "Поэтому очень большая заинтересованность с точки зрения развития среднего и малого бизнеса на селе. У них такой мандат – развивать благосостояние людей", - отметил министр.

Вместе с тем он подчеркнул: "Они не просят нас ничего сделать по рынку земли, они спрашивают, что мы будем делать для того, чтобы экономика росла".

Напоминаем, в Вашингтоне на этой неделе проходят собрания МВФ и Всемирного банка. Украинская делегация также принимает в ней участие на уровне министров.