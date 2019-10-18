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Глава НБУ провел первую встречу с новым руководителем МВФ

Глава НБУ провел первую встречу с новым руководителем МВФ
11:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Яков Смолий в Вашингтоне встретился с Кристалиной Георгиевой.

Глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе визита в Вашингтон провел первую встречу с новым руководителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом глава НБУ сообщил в Twitter.

«Главное событие поездки - первая встреча с новым лидером МВФ, преодолевшим невероятный путь из Восточной Европы в главы организации, от которой зависят судьбы стран и финстабильности мира», - написал Смолий.

Он высказал ожидания, что с приходом Георгиевой МВФ еще больше расширит горизонты борьбы за будущее без неравенства.

Как сообщал, пост директора-распорядителя Международного валютного фонда в сентябре заняла Кристалина Георгиева, ранее занимавшая должность главного исполнительного директора Всемирного банка.

 Украинская делегация начала работу в Вашингтоне на ежегодном собрании Международного валютного фонда и Всемирного банка.

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В составе делегации министр финансов Оксана Маркарова, ее заместитель Юрий Гелетий и правительственный уполномоченный по вопросам управления госдолгом Юрий Буца.

Кроме того, в Вашингтон отправились глава НБУ Яков Смолий и его заместители Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб.

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НБУ, МВФ, Кристалина Георгиева, Яков Смолий.
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