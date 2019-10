Глава НБУ провел первую встречу с новым руководителем МВФ

Глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе визита в Вашингтон провел первую встречу с новым руководителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом глава НБУ сообщил в Twitter.

«Главное событие поездки - первая встреча с новым лидером МВФ, преодолевшим невероятный путь из Восточной Европы в главы организации, от которой зависят судьбы стран и финстабильности мира», - написал Смолий.

Он высказал ожидания, что с приходом Георгиевой МВФ еще больше расширит горизонты борьбы за будущее без неравенства.

Как сообщал, пост директора-распорядителя Международного валютного фонда в сентябре заняла Кристалина Георгиева, ранее занимавшая должность главного исполнительного директора Всемирного банка.

