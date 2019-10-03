Гончарук и Смолий подписали меморандум о стабильности экономики

Новости Бизнеса:Кабмин и НБУ подписали меморандум о взаимодействии для достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.

Глава Кабинета министров Алексей Гончарук и глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подписали меморандум о взаимодействии для достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности.

Согласно меморандуму, НБУ и в дальнейшем будет проводить монетарную политику, направленную на снижение инфляции к цели 5% с допустимым диапазоном отклонений +/- 1 п.п. Со своей стороны правительство обязалось поддерживать снижение инфляции до уровня 5% путем проведения взвешенной экономической политики.

"Мы в меморандуме закрепили шаги, которые будем координировать как со стороны НБУ, так и со стороны Кабмина", - сказал в ходе подписания документа Смолий.

Национальный банк Украины планирует достичь уровня учетной ставки 8% к концу 2021 года.

"Мы прогнозируем достичь 8%-ного уровня учетной ставки на конец 2021 года, чтобы реальная ставка была такой же, как в развивающихся странах, плюс-минус 4% по сравнению с инфляцией", - сказал он.

"Колебания в ту или иную сторону - это закономерный процесс. Так и должен работать рынок. Когда происходит колебание в определенных диапазонах, это нормальная ситуация как для бизнеса, так и центрального банка, который регулирует эту политику", - сказал он.

При этом Смолий добавил, что сейчас в Украине есть несколько сезонных факторов, которые фундаментально влияют на курс гривни. Это валютные поступления экспортеров агропродукции, которые существенно выросли, а также вложения нерезидентов в ценные бумаги правительства, которые на начало года выросли до 3 млрд долл.

Ранее сообщалось, Владимир Зеленский вместе с премьером Алексеем Гончаруком встретился с сотрудниками Нацбанка.