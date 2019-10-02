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Среда, 02.10.2019
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Правительство отложило штрафы за авто с еврономерами

Правительство отложило штрафы за авто с еврономерами
14:27 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса:Кабмин отложил введение штрафов за нерастаможенные авто на еврономерах до 1 января 2020 года.

Кабинет министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах (так называемых ”евроблях” - ред.) до 1 января 2020 года.

Об этом на брифинге после заседания правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

”Мы должны решить проблему с этой категорией населения. Мы сейчас эту проблему изучаем. Мы решили, что пока не найдем адекватное решение, как выйти из этой ситуации, - мы даем распоряжение органам полиции не применять штрафные санкции, чтобы не вызывать лишних конфликтов”, - сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на 90 дней штрафов за нерастаможенные "евробляхи".

Порядок растаможивания "евроблях" скоро изменят: подробности

Ранее Счетная палата проанализировала доходы в Госбюджет-2019, подсчитав объемы поступлений от таможенного оформления авто с еврономерами.

Около 100 представителей "АвтоЕвроСилы", собравшихся сегодня на митинг с требованием принятия закона о доступной растаможке автомобилей с номерами стран ЕС, находились на площади Конституции перед зданием Верховной Рады.

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Штрафы, Алексей Гончарук, Еврономера, Евробляхи.
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