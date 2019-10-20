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Агросектор может потерять часть профессий: кто в черном списке

Агросектор может потерять часть профессий: кто в черном списке
17:27 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Через 10 лет в агросекторе исчезнет 60% профессий.

В ближайшие десять лет 60% профессий в агросекторе мира заменят роботы, сообщает свидетельствуют данные исследования компании Ernst & Young. А до 2023 года число глобально-мобильных сотрудников (которые не имеют глубокой специализации и способны легко менять работу) в общей рабочей силе составит 43%, что на 4% больше, чем в 2017 году.

До 2025 года существенное сокращение рабочей силы будет наблюдаться в Украине, Европе, Китае, России и Австралии. А вот в таких странах, как Бразилия, Мексика, Египет и других, наоборот, почувствуют позитивную динамику.

В первую очередь, в агросекторе в ближайшее десятилетие в мире исчезнут такие профессии:

Бухгалтер. Уже сейчас эту профессию заменяют специальным ПО для базовых операций по аудиту и бухучету. Специалисты убеждены, что такие программы смогут со временем заменить людей целиком.

Секретарь-референт. Существующий сегодня софт уже способен взять на себя долю обязанностей секретаря: составление расписания, планирование встреч, заказ билетов и прочее. Единственный открытый вопрос – это разработка оптимального решения для объединения максимума функций.

Время прокачивать навыки: за что работодатели готовы поднимать зарплату

Логист-диспетчер. Транспортная структура усложняется, доставка грузов становится модульной, грузопотоки и пассажиропотоки увеличиваются, требования пользователей к качеству и скорость доставки растет. С подобными заданиями человеку справиться все сложнее, поэтому в этой сфере он нужен только для контроля на высшем уровне или в сложных ситуациях.

Высокопрофессиональный сельскохозяйственный работник. Дроны, роботы и иные программы для контроля на полях – это реальность, которая модернизируется с каждым днем, вытесняя людей и из этой области все интенсивнее.

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Трудоустройство, Профессия, Агросектор.
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