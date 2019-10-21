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Милованов: "Украина на грани экономического прорыва"

Милованов: "Украина на грани экономического прорыва"
03:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Тимофей Милованов сообщил, что Украина на грани экономического прорыва.

Украина имеет шанс осуществить экономический прорыв, но для этого ей нужно выполнить немало "домашних заданий".

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Мы на грани экономического прорыва. Это чувствовалось во всех встречах в США. Люди, бизнес, инвесторы, чиновники с интересом смотрят на Украину, и все признают способность новой власти изменить страну. Ожидания высоки, но все хотят немного присмотреться и точно убедиться", - написал министр.

Милованов выделил четыре направления, которые интересуют людей и бизнес заграницей и которые нужно решить Украине для успешного экономического развития.

Во-первых, насколько самостоятельно новое правительство принимает решение и нет ли теневого правительства, которое вступает в игру в критические моменты.

Во-вторых, будет ли судебная реформа и реформа правоохранительных органов и не останутся они подконтрольны новой власти и специальным интересам, как происходило всегда.

В-третьих, насколько серьезно новая власть собирается бороться с владельцами банков, которые нанесли ущерб налогоплательщикам и клиентам банков.

В-четвертых, одинаковые ли правила игры для всех. Включительно с вопросом, произойдет ли демонополизация и деолигархизация Украины, и все ли олигархи будут играть по одинаковым правилам.

Милованов выделил два главных результата работы МЭРТ за 50 дней

"Я заверил всех в положительных ответах на эти четыре вопроса. Но люди хотят подождать и убедиться, что это действительно так. Если мы убедим мир, то Украина начнет быстро развиваться, нас зальют инвестициями, а мы наконец станем успешным. Шанс такой у нас есть", - уверен Милованов.

 

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Министр экономики, Тимофей Милованов.
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