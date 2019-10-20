Милованов выделил два главных результата работы МЭРТ за 50 дней

Новости Бизнеса:Кабмин утвердил этапы приватизации 800 предприятий.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило этапы проведения приватизации 800 государственных предприятий.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

"Что сделано. Утвердили этапы подготовки и проведения приватизации первых 800 государственных предприятий. У государства должны остаться объекты, обеспечивающие его безопасность, которые являются естественными монополиями, имеют жизненно важное значение для общества и предприятия, чьи услуги/товары не могут выполняться рынком", - подчеркнул Милованов.

По его словам, приватизация нужна для того, чтобы на госпредприятиях "перестали воровать и появился настоящий хозяин".

Министр заявил, что критически важно провести приватизацию правильно, чтобы предприятия начали развиваться, зарплаты расти. "Одновременно те предприятия, которые сегодня существуют только на бумаге и продолжают тянуть деньги налогоплательщиков из бюджета, должны прекратить существовать", - подчеркнул он.

Кроме того, Милованов отметил, что начата работа над созданием фонда национального богатства, который будет качественно управлять государственной собственностью, а также стартовала реформа отрасли спирта.

"Подготовлен законопроект о демонополизации, а государственные спиртовые предприятия готовятся на приватизацию. В этой отрасли немало бандитов и она должна быть реформирована", - заявил министр.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины 2 октября приняла закон, который отменяет перечень объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации.

Милованов заявлял, что с 3643 объектов, которые сейчас контролирует государство, только 300 должны остаться в государственной собственности, в частности, те, которые обеспечивают безопасность государства, являются естественными монополиями или предоставляют услуги, которые не могут предоставляться частниками.