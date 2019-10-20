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Кабмин утвердил программу развития украинских Карпат на следующие два года

Кабмин утвердил программу развития украинских Карпат на следующие два года
17:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Правительство утвердило программу развития Карпат на 2020-2022 годы.

Кабинет Министров утвердил Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы.

Как сообщает Правительственный портал, соответствующее решение было принято сегодня, 20 октября, на заседании Кабмина.

"Программа направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат, повышение транспортной доступности отдельных горных территорий и включает широкий круг вопросов: построение дорог, создание новых рабочих мест, развитие туризма в регионе Карпат, в частности Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях", - говорится в сообщении.

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Напомним, Кабмин назначил исполняющую обязанности председателя НАПК Наталью Новак.

Также правительство Украины на заседании в воскресенье приняло решение о том, что Государственная служба статистики (Госстат) отныне будет входить в сферу ответственности министра Кабинета министров.

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Львовская область, Кабмин, Карпаты, Ивано-Франковская область, Закарпатская область, Черновицкая область.
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