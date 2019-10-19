Глава МЭРТ говорит о шантаже правительства со стороны табачных компаний

Новости Бизнеса:Милованов назвал ситуацию с остановкой табачного завода BAT шантажом государства производителем.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что табачные компании, работающие в Украине, шантажируют правительство закрытием бизнеса с целью улучшения условий.

"Табачные компании хотят лучших условий и шантажируют правительство закрытием бизнеса", - написал он на своей странице а соцсети Facebook.

По словам Милованова, табачные компании вместо того, чтобы сесть вместе с правительством и решить проблему контрафакта и теневого рынке, говорят - "оставьте статус-кво".

"Там идёт борьба и шантаж. В ВР есть предложение жесткого регулирования прибыли дистрибьюторов. Причина - теневой рынок и дистрибьютор монополист. Говорят, связанный с производителями. Насколько это правда - не знаю. Почему дистрибьютора монополиста, который работает "в серую", защищают производители - мне непонятно. В то же время, я считаю неправильным бороться с монополистом через прямое регулирование цен. Для этого есть антимонопольный комитет", - отметил министр.

Как сообщалось, British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции в мире, 11 октября 2019 года остановило производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.

Компания указала, что причиной является принятый Верховной Радой законопроект №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на их товары.

Ранее "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной Радой законодательной нормы о государственном регулировании торговой наценки на их товары.

Принятый 4 октября во втором чтении законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.

После этого Совет предпринимателей при Кабинете министров обратился с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому наложить вето на законопроект о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (№1049), поскольку он лишает предприятия права устанавливать цены на табачные изделия.