Скачать
Суббота, 19.10.2019
Кулеба: Санкции против РФ могут быть сняты в любой момент
Кулеба: Санкции против РФ могут быть сняты в любой момент
Первые 50 дней работы нового правительства: в Минсоце рассказали о достижениях
50 дней работы нового правительства: в Минсоце рассказали о достижениях
Заря добыла волевую победу над Десной в 11-м туре УПЛ (Видео)
Заря добыла волевую победу над Десной в 11-м туре УПЛ (Видео)
Первая рок-группа роботов дает гастроли в Украине
Первая рок-группа роботов дает гастроли в Украине

Глава МЭРТ говорит о шантаже правительства со стороны табачных компаний

Глава МЭРТ говорит о шантаже правительства со стороны табачных компаний
20:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Милованов назвал ситуацию с остановкой табачного завода BAT шантажом государства производителем.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что табачные компании, работающие в Украине, шантажируют правительство закрытием бизнеса с целью улучшения условий.

"Табачные компании хотят лучших условий и шантажируют правительство закрытием бизнеса", - написал он на своей странице а соцсети Facebook.

По словам Милованова, табачные компании вместо того, чтобы сесть вместе с правительством и решить проблему контрафакта и теневого рынке, говорят - "оставьте статус-кво".

"Там идёт борьба и шантаж. В ВР есть предложение жесткого регулирования прибыли дистрибьюторов. Причина - теневой рынок и дистрибьютор монополист. Говорят, связанный с производителями. Насколько это правда - не знаю. Почему дистрибьютора монополиста, который работает "в серую", защищают производители - мне непонятно. В то же время, я считаю неправильным бороться с монополистом через прямое регулирование цен. Для этого есть антимонопольный комитет", - отметил министр.

Кабмин: Земельная реформа станет результатом национального диалога

Как сообщалось, British American Tobacco (BAT), один из крупнейших в мире производителей табачной продукции в мире, 11 октября 2019 года остановило производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.

Компания указала, что причиной является принятый Верховной Радой законопроект №1049 с нормой о государственном регулировании торговой наценки на их товары.

Ранее "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной Радой законодательной нормы о государственном регулировании торговой наценки на их товары.

Милованов - об успехе в переговорах с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР

Принятый 4 октября во втором чтении законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.

После этого Совет предпринимателей при Кабинете министров обратился с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому наложить вето на законопроект о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (№1049), поскольку он лишает предприятия права устанавливать цены на табачные изделия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кабмин, МЭРТ, Bat, Тимофей Милованов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украинцы называют своих детей: популярные имена 2019 года
02 Женись на мне: Дженнифер Лопес в роскошном свадебном платье (Фото)
03 Генпрокурор рассказал, почему Порошенко не объявлено ни одного подозрения
04 От лютых заморозков до слякоти: синоптики ждут рекордную зиму
05 Осенняя жара в Украине надолго: чего ожидать с понедельника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: на Донбассе ранен военнослужащий ВСУ
День в ООС: на Донбассе ранен военнослужащий ВСУ
Кабмин: Земельная реформа станет результатом национального диалога
Земельная реформа станет результатом национального диалога
Завтра Украину окутает туман: водителям дали советы
Завтра Украину окутает туман: водителям дали советы
Осадчая и Горбунов показали, как нужно проводить выходные (Фото)
Осадчая и Горбунов показали, как нужно проводить выходные (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь