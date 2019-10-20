Назначен новый и.о. главы НАПК: кого выбрал Кабмин

Новости Украины:Кабмин назначил исполняющую обязанности председателя НАПК Наталью Новак.

Правительство на заседании в воскресенье приняло ряд кадровых решений.

Об этом говорится в сообщении Правительственного портала.

В частности, временно возложило исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на Новак Наталью Васильевну.

Правительство также назначило: Божко Николая Петровича на должность первого заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта; Игнатовского Сергея Юрьевича на должность заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины.

Временно возложено исполнение обязанностей председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов на Потапова Олега Леонтьевича.

Согласовано назначение исполняющего обязанности директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" Немчинова Максима Александровича.

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Также правительство уволило: Петренко Дмитрия Сергеевича с должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта; Баринова Дмитрия Анатольевича с должности первого заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта; Балибердина Дмитрия Александровича с должности заместителя председателя Государственной службы морского и речного транспорта; Асташева Евгения Викторовича с должности заместителя председателя Фонда государственного имущества.

Правительство также объявило конкурс на занятие должности председателя Морской администрации и внесло изменения в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

Наталья Новак родился в 1955 году. Имеет три высших образования: историческое, юридическое и экономическое. В начале трудовой деятельности работала преподавателем в учебных заведениях Киева. Трижды избиралась депутатом Киевского городского совета - III, IV и V созывов. В V созыве была заместителем председателя депутатской фракции "УДАР" Виталия Кличко.

С ноября 2012 года - народный депутат Верховной Рады Украины VII созыва, № 11 в партийном списке партии УДАР. На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2014 году была избрана народным депутатом Украины по партийному списку (№16) от Блока Петра Порошенко. Была заместителем председателя комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

На местных выборах в Киеве в 2015 году баллотировалась на должность Киевского городского головы от партии "Гражданская позиция".