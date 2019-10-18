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Закон о перезапуске НАПК вступил в силу: что поменяется

Закон о перезапуске НАПК вступил в силу: что поменяется
05:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В Украине начался перезапуск НАПК. Соответствующий закон вступил в силу.

Полномочия членов Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) досрочно прекращены, новый глава агентства должен быть избран до 18 декабря.

Об этом говорится в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции".

Закон был опубликован в парламентской газете "Голос України" 17 октября и вступил в силу на следующий день - 18 числа.

Согласно закону, на момент назначения правительством в.и.о. председателя НАПК полномочия членов НАПК и действующего председателя досрочно прекратятся. Таким образом, до назначения нового руководителя в Национальном агентстве будут отсутствовать уполномоченные лица. Также проводится реорганизация структуры агентства и вводится единоличное управление органом вместо коллективного.

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Председателя НАПК изберет конкурсная комиссия из 6 членов, 3 из которых назначает правительство, а еще 3 - предлагают международные доноры Украины. Глава агентства назначается сроком на 4 года и не может быть переизбран. Глава НАПК отныне получает право назначать себе 3 заместителей и увольнять их.

Гарантии независимости председателя предусмотрено обеспечить, в частности, путем определения исчерпывающего перечня оснований для досрочного прекращения его полномочий, которые не предусматривают возможности политически мотивированного увольнения. В то же время полномочия председателя Нацагентства могут быть прекращены досрочно в случае наличия заключения комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАПК о неэффективности такой деятельности.

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Также законом в 2 раза повышается зарплата руководителя агентства с 19,5 прожиточных минимумов до 40 (на данный момент - 77,4 тысячи гривень).

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Верховная Рада, Закон, НАПК.
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