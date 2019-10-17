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Госбюджет 2020: нардепы хотят увеличить расходы на работу Рады

Госбюджет 2020: нардепы хотят увеличить расходы на работу Рады
23:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Депутаты предлагают в проекте госбюджета на 2020г увеличить поступления от НБУ и приватизации, повысить расходы на содержание Рады.

Народные депутаты предлагают в проекте государственного бюджета на 2020 год увеличить доходы госбюджета от приватизации на 8 млрд грн – до 13 млрд грн и повысить прогноз поступлений от Национального банка Украины в следующем году на 3,5 млрд грн – до 44,209 млрд грн, свидетельствует проект соответствующего постановления Верховной Рады, обнародованный на сайте парламента (№2000-П).

Согласно документу, бюджетные выводы содержат также предложения по увеличению расходов на содержание Верховной Рады: по программе "Совершение законотворческой деятельности ВР" – на 159,37 млн грн, по программе "Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение работы ВР" – на 47,843 млн грн, а также почти на 30 млн грн увеличить финансирование газеты "Голос Украины".

Помимо этого, народные депутаты намерены рекомендовать Кабинету министров унормировать правовой статус криптовалют, регулирование оборота и налогообложения таких операций, а также предлагают правительству предусмотреть в спецфонде госбюджета на 2020 год прогноз поступлений конфискованных средств и средств от реализации имущества, конфискованного по решению суда за коррупционные правонарушения.

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Проект бюджетных выводов также содержит предложение установить новые размеры помощи при рождении ребенка – 100 тыс. грн на первого, 200 тыс. грн – на второго ребенка, по 400 тыс. грн - на третьего и каждого последующего ребенка (25% соответствующей суммы составляет одноразовая выплата и на протяжении 36 месяцев - остаток равными частями).

В то же время проект документа указывает на необходимость финансового обеспечения постановления Кабинета министров от 10 июля 2019 года, которое предусматривает повышение зарплат работникам сферы образования.

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Ранее сообщалось, что Рада рассмотрит проект госбюджета на 2020 год в первом чтении в пятницу, 18 октября.

Как указали эксперты Центра экономической стратегии в анализе поданного Кабмином проекта бюджета на следующий год, документ предусматривает снижение перераспределение ВВП через сферу публичных финансов – расходы сводного бюджета будут расти медленнее, чем ВВП. В процентном соотношении к ВВП Кабмин заложил наибольший рост финансирования общественного порядка, безопасности и судов, в том числе нераспределенные средства СНБО. По всем остальным статьям в проекте расходы сводного бюджета в отношении к ВВП бюджета снижены.

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В то же время среди основных рисков для выполнения бюджета эксперты отмечают большие объемы погашения долговых обязательств в течение года, что требует поддержки от международных финансовых организаций и отсутствия внешних шоков – политических и экономических.

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Верховная Рада, НБУ, Дети, Госбюджет, Кабмин, Коррупция, Криптовалюта.
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