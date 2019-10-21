В ПХГ значительно увеличились запасы природного газа

Новости Бизнеса:Запасы в ПХГ Украины превышают прошлогодние на четверть.

Украина с 4 апреля по 19 октября 2019 года увеличила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) в 2,4 раза (на 12 млрд 590,85 млн куб. м) – до 21 млрд 336,21 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Этот объем превышает показатель запасов 19 октября 2018 года на 26,5%, 19 октября 2017 года – на 26,2%, 19 октября 2016 года – на 45,1%.

Хранилища газа страны 1-19 октября пополнились на 905,65 млн куб. м, что составляет среднесуточную закачку 47,7 млн куб. м, тогда как в сентябре она составила 72,5 млн куб. м, в августе – 77,5 млн куб. м, в июле – 74,4 млн куб. м/сутки, в июне – 71,9 млн куб. м/сутки, в мае – 62,9 млн куб. м/сутки.

ПХГ Украины, в частности, 19 октября этого года пополнились на 53,5 млн куб. м при импорте 54,5 млн куб. м и внутренней добыче 55,2 млн куб. м.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил о намерении компании закачать дополнительные объемы газа в ПХГ страны на случай прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года.

Как известно, на протяжении отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.