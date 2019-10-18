"Нафтогаз" взвинчивает цены на газ для промышленности

Новости Бизнеса:"Нафтогаз" с 1 ноября повышает минимальные цены на газ для промпотребителей почти на 20%.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" с 1 ноября увеличивает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 19,6% по сравнению с октябрем – до 7033,2 грн с 5878,8 грн за тыс. кубометров, говорится в сообщении компании.

При этом максимальные цены для промпотребителей с 1 ноября будут увеличены на 18,6% - до 7755,6 грн с 6549,6 грн за тыс. кубометров газа.

"Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ноябре превышают текущие почти наполовину", - сказано в сообщении.

Как отметили в компании, ценовые предложения "Нафтогаза" дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Если покупатель не имеет задолженности перед "Нафтогазом" или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Напомним, парламент одобрил в 1-м чтении законопроект для создания независимого оператора ГТС.

Среди основных вопросов в рамках переговоров о новой программе с Международным валютным фондом есть вопросы бюджета на 2020 год, рынка земли и возобновления ответственности за незаконное обогащение, но нет вопроса повышения цены на газ.