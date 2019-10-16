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Цена за октябрьский газ ниже апрельской: будем платить меньше?

Цена за октябрьский газ ниже апрельской: будем платить меньше?
10:56 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Газ для населения подешевел в межотопительный сезон на 32%.

Октябрьская цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, получающих газ на регулируемых условиях (ПСО), составит 4 272,76 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку), что на 32% ниже, чем в апреле этого года.

Согласно сообщению пресс-службы Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", по сравнению с предыдущим месяцем цена на газ для нужд населения в октябре снизилась на 4,9%.

"Хотя цены на газ на европейском рынке уже существенно увеличились по сравнению с летним уровнем, регулируемая цена газа в Украине определяется по формуле, отображающей рыночные цены с двухмесячным отставанием. Формула содержится в постановлении правительства от 03 апреля 2019 года и действует до конца 2019 года. Таким образом, с апреля этого года цена, по которой "Нафтогаз" продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), снижена на 32%", - сказано в сообщении.

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Сообщается, что, учитывая рыночную ситуацию в сентябре, октябрьская регулируемая цена газа (4 272,76 грн за тыс. кубометров) оказалась ниже, чем на условиях предложения "Газовый запас" (4 874,42 грн за тыс. кубометров).

По условиям предложения, в октябре потребителям будет предложено оплатить газ по более низкой, регулируемой цене. Приобретенный газовый запас при этом будет сохранен на зимние месяцы, когда ожидается увеличение регулируемой цены.

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При этом, если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств будет возвращен такому потребителю на его счет в полном объеме.

Потребитель имеет также возможность оплатить газ за счет уменьшения своего газового запаса, обратившись к своему поставщику. Все поставщики, принявшие участие в акции, подтвердили готовность предоставить клиентам возможность рассчитываться за счет уменьшения предоплаченных объемов по цене газового запаса.

По статистике в октябре бытовые потребители используют около 7% от общего объема своего отбора газа за отопительный сезон.

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Газ, Нафтогаз, Отопительный сезон, PSO.
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