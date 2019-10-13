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Отопительный сезон на Донбассе: правительство принимает неотложные меры

Отопительный сезон на Донбассе: правительство принимает неотложные меры
11:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Правительство одобрило решение о неотложных мерах, которые позволят обеспечить поставки природного газа для Донецкой и Луганской областей.

В Правительстве заявили, что такое решение принято для стабильного прохождения отопительного сезона 2019-2020 годов.

29 июля Луганская теплоэлектростанция, принадлежащая компании "ДТЭК Востокэнерго", перешла на использование газа из-за отсутствия запасов угля вследствие введенного Россией ограничения на поставки энергоносителей в Украину.

Председатель Луганской областной госадминистрации Виталий Комарницкий отметил, что переход на использование газа значительно дороже, и попросил правительство предоставить льготную цену на голубое топливо.

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14 августа представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус опубликовал на своей странице в Facebook постановление правительства, которым Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ компании "ДТЭК Востокэнерго" по цене на 40% ниже, чем нынешняя цена на газ для населения, что должно обеспечить бесперебойные поставки энергоресурсов в Луганской области.

В "Нафтогазе" заявили, что такое решение обойдется бюджету Украины в 300 млн грн ежемесячно.

15 августа Кабмин сообщил, что инициирует решение для обеспечения субъектов генерации Луганской области энергоносителями без применения регулируемой специальной цены на газ.

С августа 2014 года Луганская ТЭС является единственным производителем электроэнергии для северной части Луганской области.

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"ДТЭК Востокэнерго" - генерирующая компания, в состав которой входят "ДТЭК Кураховская ТЭС" (Курахово, Донецкая обл.) и "ДТЭК Луганская ТЭС" (Счастье, Луганская обл.). Весной 2017 года компания потеряла контроль над третьей тепловой электростанцией - "ДТЭК Зуевская ТЭС", которая расположена на временно неподконтрольной территории в городе Зугрэс (Донецкая обл.).

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Газ, Кабмин, ТЭЦ, Донбасс, Андрей Герус, ДТЭК Востокэнерго.
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