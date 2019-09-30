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НКРЭКУ отказывается снижать цены на электроэнергию

НКРЭКУ отказывается снижать цены на электроэнергию
15:41 Сегодня Телеграф Фото: Твитер

Новости Бизнеса:НКРЭКУ не поддержала снижения цен на электроэнергию на внутрисуточном рынке.

Национальная комиссия, которая регулирует цены в сферах энергетики и коммунальных услуг не поддержала снижение лимитов максимальных цен на рынке электроэнергии "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.Сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины - Алексей Оржель, в своем посту в Facebook.

Оржель сделал заявление, что НКРЭКУ не приняла во внимание экономические факторы и не установила потребителям справедливые цены на электроэнергию.

Алексей Оржель заметил, что средняя цена на уголь в соответствии с биржевым индексом API 2 за 9 месяцев 2019 стала на 30,7% уменьшилась за соответствующие 9 месяцев 2018 года, а курс доллара снизился на данный момент на 13,3%, чем было заложено оптовую цену электроэнергии на 2019 год.

Герус: Запасов угля недостаточно

"Игнорирование НКРЭКУ факторов, которые могли уменьшить цену на электроэнергию, влияет не только на промышленность, но и на конечную стоимость товаров и услуг, производимых (и в частности приобретаемые населением) в Украине и конкурентоспособность украинских производителей на мировых рынках.

Минэкоэнерго считает, что ценовая политика должна быть пересмотрена и заменить ее на оптимальные рыночные цены ", - отметил Оржель.

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Нардеп от фракции "Слуги народа" Андрей Герус заметил, что снижать максимальные ценовые ограничения (price caps) было бы правильным и справедливым, если не брать во внимание падение цены на уголь, соответствующее пропорциональное понижение угольной электроэнергии не произошло.

Еще Андрей Герус отметил, что изменения в ценовой политике касались прежде всего угольных электростанций, большую часть которой принадлежит ДТЭК (80% от всех), Центрэнерго и Донбассэнерго.

Так он выразился относительно действий НКРЕКП на своей странице Facebook.

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Все по теме:

ДТЭК, Электроэнергия, НКРЭКУ, Андрей Герус, Алексей Оржель, Минэкоэнерго.
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