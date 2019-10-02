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В "Слуге народа" хотят ликвидировать импорт э/э из РФ

В "Слуге народа" хотят ликвидировать импорт э/э из РФ
17:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Нардеп Герус предложил Кабмину ввести спецпошлину на импорт электроэнергии из России.

Глава энергетического комитета в Верховной Раде Андрей Герус предложил Кабинету министров Украины ввести специальную пошлину на импорт электроэнергии из РФ.

"Кстати, я хочу предложить спецпошлину на импорт электроэнергии из РФ. Даже если он будет происходить, то пусть от этого выигрывает украинский бюджет, украинское государство. Это Кабмин может сделать. У Кабмина есть механизм ввода спецпошлины, санкций, есть лицензионные условия регулятора. Есть много механизмов, как это можно регулировать", - сказал он в ходе прошедшего в среду парламентского комитета.

Как сообщалось, Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ. В минувший вторник импорт ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи".

Единственным импортером газа в Украину является ЕС

Коммерческий импорт э/э в Украину из РФ в последний раз осуществлялся в 2015 году по заключенному между ГПВД "Укринтерэнерго" и ОАО "Интер РАО" договору для дальнейшей ее передачи в оккупированный Крым. Контракт действовал на протяжении 2015 года и предусматривал равномерный график поставок объемом до 1,5 ГВт. В дальнейшем он не был продлен.

Украина в 2014 году импортировала 178 млн кВт-ч электроэнергии из России, в 2015 года – 2 млрд 295,9 млн кВт-ч. В последние годы коммерческий импорт э/э из РФ в Украину не осуществлялся, были лишь небольшие технологические перетоки, связанные с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран (учитывается по контрактам ГП "Энергорынок").

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Верховная Рада, Кабмин, Импорт, Андрей Герус, "Слуга народа".
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