ГТС остается в собственности государства

Новости Украины:Такое решение было принято на заседании фракции "Слуга народа" совместно с Алексеем Гончаруком.

Члены фракции "Слуга народа" на своем заседании с участием Премьер-министра Алексея Гончарука приняли решение поддержать в первом чтении проект государственного бюджета на 2020 год и законопроект о разделении транспортировки природного газа (№2239-1).

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Заседание фракции сегодня было посвящено принятию проекта госбюджета и законопроекта №2239-1 о разделении транспортировки природного газа (ГТС)", - сказал Качура.

По его словам, в контексте обсуждения законопроекта о ГТС члены фракции договорились по принципиальным вопросам, основной из которых, в частности, касается того, что газотранспортная система остается в собственности государства, но она будет более эффективно управляться Министерством финансов.

"Необходимость обсудить этот вопрос связана с тем, что был некий вброс информации, и некоторые народные депутаты начали сомневаться. Но мы разобрались и пришли к консенсусу, что надо поддержать и бюджет, и этот законопроект. Законопроект о ГТС должен в первом чтении рассматриваться сегодня (18 октября - ред.). Между первым и вторым чтениями в него будут внесены некоторые поправки, которые еще больше укрепят позицию о том, что ГТС остается в государственной собственности, чтобы не было никаких злоупотреблений со стороны наших оппонентов", - уточнил депутат.

При этом Качура отметил, что принятие законопроекта о ГТС "непосредственно необходимо сейчас для переговорного процесса Премьер-министру". Именно с этой целью, по словам парламентария, глава правительства и участвовал в заседании фракции "Слуга народа".

"Он, собственно, пришел призвать нас, чтобы мы поддержали эту инициативу, а также для того, чтобы ответить на интересующие вопросы", - сказал он.

Вместе с тем Качура отметил, что на своем заседании фракция не успела обсудить вопрос о поведении некоторых своих членов, в частности относительно скандальной переписки народного депутата Вячеслава Медяника, фрагменты которой средства массовой информации обнародовали накануне.

"По коллегам не успели обсудить по поводу переписок. Но я думаю, что мы еще соберемся на заседание фракции", - добавил народный депутат.

Накануне некоторые СМИ обнародовали телефонную переписку народного депутата от партии "Слуга народа", члена Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Вячеслава Медяника, который обсуждал на рабочем месте возможность "решения вопроса" с прокурорами. В частности, он написал: "Относительно сахара с Трепак поговорю". Затем заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак опроверг информацию о каких-либо связях с Медяником.