Скачать
Пятница, 18.10.2019
Апелляционный суд решил оставить Пашинского под стражей
Апелляционный суд решил оставить Пашинского под стражей
Кучма со шведским послом обсуждали Минский процесс
Кучма со шведским послом обсуждали Минский процесс
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
Слова Гвоздика перед боем с Бетербиевым
TIME 100 Health Summit 2019: Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию (Фото, Видео)
Сэльма Блэр рассказала, как проходила химиотерапию

ГТС остается в собственности государства

ГТС остается в собственности государства
14:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Такое решение было принято на заседании фракции "Слуга народа" совместно с Алексеем Гончаруком.

Члены фракции "Слуга народа" на своем заседании с участием Премьер-министра Алексея Гончарука приняли решение поддержать в первом чтении проект государственного бюджета на 2020 год и законопроект о разделении транспортировки природного газа (№2239-1).

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Заседание фракции сегодня было посвящено принятию проекта госбюджета и законопроекта №2239-1 о разделении транспортировки природного газа (ГТС)", - сказал Качура.

По его словам, в контексте обсуждения законопроекта о ГТС члены фракции договорились по принципиальным вопросам, основной из которых, в частности, касается того, что газотранспортная система остается в собственности государства, но она будет более эффективно управляться Министерством финансов.

"Необходимость обсудить этот вопрос связана с тем, что был некий вброс информации, и некоторые народные депутаты начали сомневаться. Но мы разобрались и пришли к консенсусу, что надо поддержать и бюджет, и этот законопроект. Законопроект о ГТС должен в первом чтении рассматриваться сегодня (18 октября - ред.). Между первым и вторым чтениями в него будут внесены некоторые поправки, которые еще больше укрепят позицию о том, что ГТС остается в государственной собственности, чтобы не было никаких злоупотреблений со стороны наших оппонентов", - уточнил депутат.

При этом Качура отметил, что принятие законопроекта о ГТС "непосредственно необходимо сейчас для переговорного процесса Премьер-министру". Именно с этой целью, по словам парламентария, глава правительства и участвовал в заседании фракции "Слуга народа".

Оржель и представители ЕИБ обсуждали энергетический сектор Украины

"Он, собственно, пришел призвать нас, чтобы мы поддержали эту инициативу, а также для того, чтобы ответить на интересующие вопросы", - сказал он.

Вместе с тем Качура отметил, что на своем заседании фракция не успела обсудить вопрос о поведении некоторых своих членов, в частности относительно скандальной переписки народного депутата Вячеслава Медяника, фрагменты которой средства массовой информации обнародовали накануне.

"По коллегам не успели обсудить по поводу переписок. Но я думаю, что мы еще соберемся на заседание фракции", - добавил народный депутат.

Анбандлинг "Нафтогаза" одобрен в Комитете Рады

Накануне некоторые СМИ обнародовали телефонную переписку народного депутата от партии "Слуга народа", члена Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Вячеслава Медяника, который обсуждал на рабочем месте возможность "решения вопроса" с прокурорами. В частности, он написал: "Относительно сахара с Трепак поговорю". Затем заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак опроверг информацию о каких-либо связях с Медяником.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, ГТС, Законопроект, Минфин, Алексей Гончарук, "Слуга народа", Александр Качура.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Солистка группы KAZKA завела всех своими пышными ягодицами в бикини (Фото)
02 Гороскоп на завтра, 18 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Маникюр 2019: осенний френч для идеальных ногтей (Фото)
04 Оригинальные поздравления с Днем рождения на 18 октября
05 Продукты, которые улучшают работу сердца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бабье лето продолжается: прогноз погоды на 18-19 октября
Бабье лето продолжается: прогноз погоды на 18-19 октября
Депутаты внесли поправки в Бюджетный кодекс
Депутаты внесли поправки в Бюджетный кодекс
Генштаб: Россия готовит войска к широкомасштабной агрессии против Украины
Россия готовит войска к широкомасштабной агрессии против Украины
Актриса Кейт Бекинсейл похвасталась идеальной фигурой (Видео)
Актриса Кейт Бекинсейл похвасталась идеальной фигурой (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь