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Независимый оператор ГТС был одобрен Радой в 1-м чтении

Независимый оператор ГТС был одобрен Радой в 1-м чтении
16:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Парламент одобрил в 1-м чтении законопроект для создания независимого оператора ГТС.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа", необходимый для сертификации нового независимого оператора газотранспортной системы Украины и создания условий для заключения транзитного контракта с "Газпромом" по европейским правилам.

"Нам очень важно утвердить его в 1-м чтении, чтобы на следующей неделе ехать на переговоры с россиянами с сильной позицией", – заявил перед голосованием премьер-министр Алексей Гончарук.

Как передает корреспондент, за законопроект проголосовало 286 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Гончарук добавил, что в целом закон необходимо принять до 1 ноября, чтобы в оставшиеся два месяца до конца года завершить сертификацию независимого оператора ГТС.

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Верховная Рада, Газ, Газпром, ГТС, Газовые переговоры, Транзит газа.
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