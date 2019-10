Назначена дата нового раунда газовых консультаций Украина-ЕС-РФ

Следующая трехсторонняя встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоится 28 октября, сообщил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в своем "Твиттер".

"Рад принять следующий раунд трехсторонних консультаций по газу с Россией и Украиной 28 октября, основываясь на прогрессе, достигнутом ранее", - отметил зампред Европейской комиссии.

В середине сентября стороны на трехсторонней встрече договорились встретиться в конце октября.

Glad to host the next round of #TrilateralGasTalks with #Russia and #Ukraine on 28 Oct., building on the progress achieved earlier this month https://t.co/iZLgBp8v0r. pic.twitter.com/QBYUyWe8VB

— Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) 4 октября 2019 г.