Назначена дата нового раунда газовых консультаций Украина-ЕС-РФ

Новости Бизнеса:Новые газовые консультации между Украиной, ЕС и Россией пройдут в конце октября.

Следующая трехсторонняя встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоится 28 октября, сообщил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в своем "Твиттер".

"Рад принять следующий раунд трехсторонних консультаций по газу с Россией и Украиной 28 октября, основываясь на прогрессе, достигнутом ранее", - отметил зампред Европейской комиссии.

В середине сентября стороны на трехсторонней встрече договорились встретиться в конце октября.

Стороны на трехсторонних переговорах согласились, что новый контракт на транзит должен основываться на законодательстве ЕС. Итоги подвели министры энергетики Украины и России.

Регулирование газового сектора в Украине может быть усовершенствовано до следующих трехсторонних переговоров, заявлял Оржель.