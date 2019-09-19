Украина урегулирует газовую отрасль до следующих переговоров с ЕС и РФ

Новости Бизнеса:Регулирование газового сектора в Украине может быть усовершенствовано до следующих трехсторонних переговоров.

Украинская нормативно-правовая база, регулирующая газовую отрасль, может быть усовершенствована и приведена в полное соответствие с европейским регулирование до следующих трехсторонних переговоров, считает глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"До следующего раунда переговоров в октябре много "домашней" работы по усовершенствованию законодательства. Необходимо наверстать время, которое было потеряно на придумывание "уникальных велосипедов". Но опыт эффективного сотрудничества в процессе согласования рабочего механизма анабандлинга в течение последних трех недель сильно вдохновляет: если так же подойти к приведению украинского регулирования газового сектора в полное соответствие с европейским – все сделаем вовремя и качественно", – написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Комментируя итоги проведения трехсторонних переговоров, глава НАК акцентировал внимание на начале обсуждения с РФ перехода на европейские правила транспортировки природного газа.

"Главное – мы начали обсуждать переход на европейские правила в вопросе транспортировки российского газа через территорию Украины. Есть сдержанный оптимизм", – написал Коболев, отметив в то же время и готовность к пессимистичному сценарию развития событий вокруг транзитного контракта.

Напомним, российский министр энергетики Александр Новак после сегодняшних трехсторонних газовых консультаций анонсировал новый раунд переговоров через месяц.

Кроме этого, участником трехсторонних переговоров Украина-Россия-ЕС о транзите российского газа после 2019 года станет новый генеральный директор компании-оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины, которая сейчас формируется согласно принятому украинским правительством 18 сентября решению об анбандлинге НАК "Нафтогаз Украины"