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Будет ли приостановлен транзит газа с 1 января: комментарии Новака и Витренко

Будет ли приостановлен транзит газа с 1 января: комментарии Новака и Витренко
20:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:Украина будет готовиться к прекращению транзита газа с 1 января 2020 года, а Россия заявляет об успехе предварительных обсуждений нового контракта.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, по-прежнему, считает базовым сценарием приостановку "Газпромом" транзита с 1 января 2020 года.

По его мнению, которое он высказал на своей странице в Facebook, в ходе прошедшей в четверг в Брюсселе встречи стороны так и не дошли до переговоров относительно нового контракта на транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины.

В то же время он отметил готовность сторон продолжить консультации по внедрению в Украине европейских правил и их применение к новому транзитному контракту.

"Но время до завершения контракта истекает, а переговоры так и не начинаются. Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января", - резюмировал Витренко.

Российская сторона убеждена, что консультации РФ-ЕК-Украина прошли конструктивно, обсуждались вопросы транзита и поставок газа в ЕС через Украину, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам консультаций.

"Только что закончились консультации, обсуждался вопрос транзита газа после 1 января 2020 года и объемов поставок газа в Украину. На мой взгляд, консультации прошли очень конструктивно, в рабочем порядке. Вопрос поставок газа - очень важный вопрос, чтобы говорить о транзите газа и объемах, (транзита газа - ред). Также обсудили вопросы по стокгольмскому арбитражу...", - сказал министр.

Он отметил, что российская сторона услышала от украинских партнеров заинтересованность работать с 1 января (2020 года - ред.).

Новый оператор украинской ГТС будет представлен на газовых переговорах

"Мы услышали от украинских партнеров заинтересованность работы с 1 января 2020 года. Они презентовали нам нормативную базу, которая будет имплементирована 1 января 2020 года. Речь идет о европейском законодательстве, которое сегодня внедряется в украинское, о разделении "Нафтогаза Украины" (unbundling - ред). Мы приняли информацию к сведению, и наша позиция заключается в том, что если европейское законодательство действительно будет имплементировано, мы готовы работать и в соответствии с европейским законодательством. Это означает - готовы бронировать мощности с 1 января 2020 года", - пояснил Новак.

"Однако мы обозначили и риски, которые российская сторона видит с точки зрения сроков принятия соответствующих законов, нормативных актов, сертификации оператора, поскольку сертификацию должны делать европейские органы. И здесь нет никаких гарантий, что это будет сделано своевременно. Поэтому мы предложили партнерам - если этого не будет сделано до 1 января, мы сможем предложить продлить действующий контракт или подписать дополнительное соглашение до момента, когда будет готова нормативная база", - продолжил он.

Новак отметил, что РФ "готова работать по старому контракту, если Украина не сможет создать независимого оператора ГТС".

О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях: комментарии сторон

Он сказал также, что России будут переданы нормативные акты, которые получит Украина для имплементации от Еврокомиссии, чтобы оценить - "действительно ли это законодательство соответствует европейскому". "Газпром" давно работает на европейском рынке и важно, чтобы это действительно было европейское законодательство, никаких не было отклонений, которые могли бы нести риски", - отметил Новак.

"Мы подчеркиваем, что европейским потребителям будут своевременно поставлены необходимые объемы в соответствии с контрактными условиями. И для этого, в том числе, мы готовы использовать на экономически целесообразных условиях газотранспортную систему Украины в соответствии с законодательством, которое будет принято в Украине", - заявил он.

Напомним, российский министр энергетики Александр Новак после сегодняшних трехсторонних газовых консультаций анонсировал новый раунд переговоров через месяц.

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Газпром, Нафтогаз, Газовые переговоры, Транзит, Транзит газа.
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