Гончарук: Частичная приватизация "Укрпошты" возможна

Частичную приватизацию АО "Укрпошта" возможно провести потем проведения первичного публичного размещения акций (другими словами IPO.
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства.
Гончарук считает, что в Украине есть не особо много крупных предприятий, как "Укрпошта", с характерной социальной нагрузкой. Их в Украине насчитывается до десятка
Теперь на эти предприятия будет наложен запрет на приватизацию, либо их подготовят к выходу на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов.
Гончарук пояснил, что правительство может подготовить к тому, чтобы продать 20-30% акций "Укрпошты" разным акционерам, которые предоставили бы этому предприятию новые ресурсы, привнесли бы правильную корпоративную культуру и дали бы возможность усилить и ускорить его развитие.