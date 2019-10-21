Гончарук: Частичная приватизация "Укрпошты" возможна

Новости Бизнеса:Премьер Украины допускает частичную приватизацию "Укрпошты" через IPO.

Частичную приватизацию АО "Укрпошта" возможно провести потем проведения первичного публичного размещения акций (другими словами IPO.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства.

Гончарук считает, что в Украине есть не особо много крупных предприятий, как "Укрпошта", с характерной социальной нагрузкой. Их в Украине насчитывается до десятка

Теперь на эти предприятия будет наложен запрет на приватизацию, либо их подготовят к выходу на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов.

Гончарук пояснил, что правительство может подготовить к тому, чтобы продать 20-30% акций "Укрпошты" разным акционерам, которые предоставили бы этому предприятию новые ресурсы, привнесли бы правильную корпоративную культуру и дали бы возможность усилить и ускорить его развитие.