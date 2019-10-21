Скачать
Понедельник, 21.10.2019
Украина и Эстония будут углублять сотрудничество в сфере киберзащиты (Фото)
Украина и Эстония будут углублять сотрудничество в сфере киберзащиты (Фото)
Кулеба: Наши коллеги из Альянса изучают законопроект о реформе СБУ
Кулеба: Наши коллеги из Альянса изучают законопроект о реформе СБУ
"Желание жены": Усик рассказал о поездке в Саудовскую Аравию
"Желание жены": Усик рассказал о поездке в Саудовскую Аравию
Леди Гага рассталась с бойфрендом
Леди Гага рассталась с бойфрендом

Гончарук: Частичная приватизация "Укрпошты" возможна

Гончарук: Частичная приватизация "Укрпошты" возможна
12:55 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Премьер Украины допускает частичную приватизацию "Укрпошты" через IPO.

Частичную приватизацию АО "Укрпошта" возможно провести потем проведения первичного публичного размещения акций (другими словами IPO.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства.

Гончарук считает, что в Украине есть не особо много крупных предприятий, как "Укрпошта", с характерной социальной нагрузкой. Их в Украине насчитывается до десятка

Теперь на эти предприятия будет наложен запрет на приватизацию, либо их подготовят к выходу на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов.

Гончарук о программе с МВФ: К концу этого года мы ее получим

Гончарук пояснил, что правительство может подготовить к тому, чтобы продать 20-30% акций "Укрпошты" разным акционерам, которые предоставили бы этому предприятию новые ресурсы, привнесли бы правильную корпоративную культуру и дали бы возможность усилить и ускорить его развитие.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Приватизация, Кабмин, IPO, Укрпошта, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ГПУ нашли "определенные связи" в делах Гладковского и Пашинского
02 В США создали универсальный электродвигатель
03 Дело Гладковского: в "Богдане" обратились к послам G7
04 Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
05 Рецепт дня: вкуснейшая шаурма в домашних условиях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук: Частичная приватизация &quot;Укрпошты&quot; возможна
Гончарук: Частичная приватизация "Укрпошты" возможна
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Украинец попал в список миллиардеров по версии Forbes
Украинец попал в список миллиардеров по версии Forbes
Дженнифер Энистон побила рекорд Сассексов: актриса попала в Книгу Гиннесса
Дженнифер Энистон побила рекорд Сассексов: актриса попала в Книгу Гиннесса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь