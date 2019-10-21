Скачать
Понедельник, 21.10.2019
Зеленский: Мы благодарны за последовательную политику Японии в адрес Украины
Зеленский: Мы благодарны за последовательную политику Японии в адрес Украины
Вакарчук прокомментировал шутку "Квартала" над Гонтаревой
Вакарчук прокомментировал шутку "Квартала" над Гонтаревой
Свитолина потеряла четыре позиции в рейтинге WTA
Свитолина потеряла четыре позиции в рейтинге WTA
Леди Гага рассталась с бойфрендом
Леди Гага рассталась с бойфрендом

Гончарук о программе с МВФ: К концу этого года мы ее получим

Гончарук о программе с МВФ: К концу этого года мы ее получим
11:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины:Алексей Гончарук надеется достигнуть серьезного прогресса в переговорах относительно новой программы сотрудничества Украины с МВФ.

Премьер-министр Алексей Гончарук надеется достигнуть серьезного прогресса в переговорах относительно новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом во время визита миссии МВФ, которая прибудет в Киев через две недели.

Об этом он заявил в видеобращении на своей странице в социальной сети Facebook.

"Наши министры всю неделю находились в Соединенных Штатах и продолжали работать с коллегами из Международного валютного фонда над новой трехлетней программой для Украины. Договорились о том, что через две недели коллеги из Международного валютного фонда с соответствующим обратным визитом приедут снова в Украину. Я очень надеюсь, что во время их повторного визита мы таки достигнем прогресса и сможем четко сказать, что в конце этого года мы получим эту программу", - сказал он.

Дело "ПриватБанка": в НБУ ожидают, что деньги вернуться в Украину

Очередная оценочная миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. По итогам миссии в МВФ заявили, что обсуждение новой трехлетней программы расширенного финансирования для Украины продолжится в ближайшие недели.

В Национальном банке Украины оценивали потенциальный объем новой программы в 5-10 миллиардов долларов и прогнозировали получение первых двух миллиардов до конца года.

По оценкам экспертов, Украина будет просить МВФ о новой программе расширенного финансирования EFF (Extended Fund Facility) объемом около 10 млрд долл. сроком от 2 до 4 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВФ, Кабмин, Алексей Гончарук, Программа МВФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В ГПУ нашли "определенные связи" в делах Гладковского и Пашинского
02 В США создали универсальный электродвигатель
03 Дело Гладковского: в "Богдане" обратились к послам G7
04 Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
05 Украинец попал в список миллиардеров по версии Forbes
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Министр культуры попросил у Гонтаревой прощения
Министр культуры попросил у Гонтаревой прощения
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Еще больше солнечных дней: прогноз погоды на начало недели
Украинец попал в список миллиардеров по версии Forbes
Украинец попал в список миллиардеров по версии Forbes
Дженнифер Энистон побила рекорд Сассексов: актриса попала в Книгу Гиннесса
Дженнифер Энистон побила рекорд Сассексов: актриса попала в Книгу Гиннесса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь