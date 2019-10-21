Дело "ПриватБанка": в НБУ ожидают, что деньги вернуться в Украину

Новости Бизнеса:В Национальном банке Украины ожидают, что суды Лондона и американского штата Делавэр примут решение вернуть средства Украине.

В Национальном банке Украины ожидают, что в результате рассмотрения дела по "ПриватБанку" против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в судах Лондона и американского штата Делавэр средства будут возвращены украинскому государству.

Так прокомментировала ситуацию первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

"Конечно, у ПриватБанка есть своя юридическая стратегия, как вернуть более 200 млрд гривень займов, которые были распределены предыдущим руководством и не обслуживаются сейчас. Мы это приветствуем, и я надеюсь, что в лондонском суде будут слушания по существу, поскольку сейчас подтверждена только юрисдикция", - отметила первый заместитель председателя НБУ.

Она также выразила надежду на положительное решение по делу в американском суде.

"Мы ожидаем, что и в Соединенных Штатах пройдут слушания по кейсу, поданном в Делавэре. Это даст возможность восстановиться банку и вернуть средства государству, а также вообще сбалансировать эту ситуацию", - подчеркнула Рожкова.

Она подтвердила, что дело ПриватБанка является одним из аспектов, на который обращают внимание в МВФ на переговорах по новой программе расширенного финансирования для Украины. Прежде всего, речь идет о возвращении государству утраченных средств.

"Не только МВФ, но и все наши международные финансовые партнеры и инвесторы четко понимают: если страна имеет бюджетный дефицит, заимствует средства на внешних рынках, на внутреннем рынке, она не может закрывать глаза на то, что есть должники перед страной. И что некоторые из этих должников продолжают владеть активами, иметь прибыльный бизнес, и при этом они даже не хотят рассматривать вопрос возврата всех своих долгов государству", - подчеркнула представитель НБУ.

Кроме этого, этот вопрос будет определять, по какому пути Украина будет развиваться далее. "Будет ли она олигархическим государством с четко очерченными монополиями, где отсутствует верховенство права? В Фонде ожидают, что страна должна определиться, поскольку владельцы банков-банкротов являются также владельцами заводов, фабрик, футбольных клубов, и они продолжают нормально себя чувствовать", - отметила Рожкова.

В МВФ подчеркивают, что они не являются политической организацией, а финансовой структурой. Но, занимая средства странам для того, чтобы они восстановили свою экономику, Фонд требует реформ.

В декабре 2017 года национализированный государственный ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и компаний, которые им вероятно принадлежат или находятся под их контролем. В частности, речь идет о фирмах Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice. В мае 2019 года ПриватБанк подал подобный иск в суд в американском штате Делавэр.