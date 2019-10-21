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В Украине могут упразднить лицензии на хранение топлива: чем заменят

В Украине могут упразднить лицензии на хранение топлива: чем заменят
16:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Законопроект о замене лицензирования хранения топлива декларированием будет внесен в Раду на этой неделе.

Законопроект о замене лицензирования хранения топлива на декларирование будет зарегистрирован в Верховной Раде на этой неделе, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Сам законопроект будет в ближайшее время. Мы предполагали внести эти нормы как правки в законопроекты №1210 и №1209, но они задержались с принятием. Поэтому, скорее всего, мы зарегистрируем отдельный законопроект на этой неделе, текст вы сможете увидеть", – сказал Гетманцев в понедельник на встрече с бизнесом в Торгово-промышленной палате Украины.

Он пояснил, что профильный комитет считает несовершенной систему по администрированию топлива, которая заработала 1 июля 2019 года.

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Как напомнил глава профильного комитета, проблемы с оформлением лицензий на хранение топлива возникли у аграриев, транспортных и промышленных предприятий, которые не реализуют топливо, а используют его для своих целей.

"Задача системы – полностью охватить весь оборот топлива в государстве. Предполагалось, что все, кто использует определенный законом объем топлива, должны зарегистрировать склады и подавать отчеты. Но если мы выведем какую-то отрасль из системы, ее можно отменять, она работать не будет. Однако мы услышали проблемы аграриев и промышленности, что получение лицензии на склады и сбор документов для этого по своей сложности сопряжен с введением в эксплуатацию этих складов", – отметил Гетманцев.

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Поэтому рабочая группа пришла к компромиссному варианту – ввести декларационный принцип.

"То есть когда предприятие уведомляет налоговую о наличии соответствующей емкости и служба ставит ее на учет", – пояснил нардеп.

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Верховная Рада, Топливо, Даниил Гетманцев, Хранение топлива.
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