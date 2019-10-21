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Сумма расходов на субсидии по ЖКХ в 2019 году выросла почти на четверть

Сумма расходов на субсидии по ЖКХ в 2019 году выросла почти на четверть
19:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Расходы на субсидии для оплаты жилкомуслуг в Украине за 9 мес. увеличились на 26,6%.

Общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, в январе-сентябре 2019 года составила 974,9 млн грн, что на 24,6%, или на 192,4 млн грн выше показателя января-сентября 2018 года.

Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), эти показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя, а также части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей

По данным Госстата, с начала 2019 года субсидии назначены 3 млн 256 тыс. семей, что составляет 127% общего количества обратившихся за ними и на 3,2% выше показателя за аналогичный период 2018 года.

Субсидии теперь будет проще получить: подробности

Средний размер субсидии для компенсации затрат на оплату жилкомуслуг на одно домохозяйство в сентябре 2019 года увеличился на 13,1% по сравнению с сентябрем 2018 года и составил 115,7 грн.

Как сообщалось со ссылкой на Госстат, в 2018 году общая сумма субсидий, предназначенных для компенсации затрат семей на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине, составила 2,704 млрд 704,7 млн грн, что в 1,4 раза (или на 1,276 млрд грн) ниже показателя 2017 года.

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ЖКХ, Госстат, Субсидии.
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