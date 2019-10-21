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Понедельник, 21.10.2019
Зеленский пообещал инвесторам то, чего еще никогда не было в Украине
Зеленский пообещал инвесторам то, чего еще никогда не было в Украине
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Зеленский пообещал инвесторам то, чего еще никогда не было в Украине

Зеленский пообещал инвесторам то, чего еще никогда не было в Украине
22:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Бизнеса:Зеленский обещает инвесторам одинаковые правила игры.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Украине обязательно появится то, чего не было никогда - это прозрачные и понятные правила игры, одинаковые для всех.

Об этом говорится в официальном видеоприглашении Президента, размещенном на странице форума "Re: Think. Invest in Ukraine" в Facebook.

Зеленский напомнил, что недавно приглашал в Украину иностранных инвесторов.

"На протяжении последних месяцев мы собирали интересные проекты по всей стране, общались с представителями разных городов и регионов, изучали уже реализованные успешные кейсы. Мы искали привлекательные идеи для инвестиций, мы их нашли, и 29 октября представляем их иностранным инвесторам на форуме в Мариуполе. Почему там? Мы хотим начать новую историю именно с такого города, - перспективного и жаждущего перемен", - отметил Президент.

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Он подчеркнул, что с того момента, когда приглашал иностранных инвесторов в Украину, было проголосовано за закон о приватизации и о концессии, "и это - только начало".

"В Украине обязательно появится то, чего не было никогда - это прозрачные и понятные правила игры, одинаковые для всех. На форуме мы покажем, что уже успели сделать, и расскажем о путях развития приоритетных для нас отраслей", - пообещал Зеленский.

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Он уточнил, что форум проводится для иностранных и украинских инвесторов, "но я хочу, чтобы мы с вами не забывали: каждый гражданин должен стать инвестором для нашей родной страны".

"Речь не только о деньгах. Инвестируйте в Украину свое время, свою энергию, свой талант и свою жажду перемен. И тогда нашими совместными усилиями Украина станет сильной и успешной", - отметил Президент.

Как сообщалось, 29 октября в Мариуполе состоится инвестиционный форум "Re: Think. Invest in Ukraine".

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Инвестиции, Инвесторы, Владимир Зеленский.
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