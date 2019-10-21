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Зеленский оценил решение Японии относительно смягчения визового режима

Зеленский оценил решение Японии относительно смягчения визового режима
10:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Зеленский надеется на продолжение рассмотрения Японией вопроса безвиза для украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Японии за введение упрощенного визового режима для украинцев и выделение финансовой помощи.

Об этом Зеленский написал в своем Twitter-аккаунте.

"Высоко ценим решение Японии относительно смягчения с 1 января 2018 года визового режима для граждан Украины. Будем благодарны за продолжение рассмотрения вопроса о безвизовом режиме для украинцев, особенно в преддверии Олимпийских игр-2020", - написал Зеленский. 

Кроме того, президент поблагодарил Японию за оказание финансовой помощи Украине, которая с 2014 года достигла $1,8 млрд и отметил, что эта помощь важна для реализации реформ, восстановления Донбасса и поддержки внутренне перемещенных лиц.

Зеленский: Мы благодарны за последовательную политику Японии в адрес Украины

"Мы заинтересованы в продолжении реализации инфраструктурных проектов при поддержке Японии. Особенно благодарны за льготный кредит в почти $1 млрд на модернизацию Бортнической станции аэрации", - говорится в сообщении Зеленского в Твиттере.

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Украина, Япония, Владимир Зеленский.
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