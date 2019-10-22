НБУ во вторник укрепил гривну на уровне ниже 25 грн за доллар

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник.

На 22 октября 2019 официальный курс гривны установлен на уровне 24,98 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 октября установлены на таком уровне:

24.975156 грн за доллар;

27.904742 грн за евро;

0.391700 грн за российский рубль;

32.473806 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 21 октября курс всех указанных валют вырос, кроме доллара, который снизился.

Отметим также, что после выходных ожидается скачок курсов доллара и евро. Доллар будет стоить после выходных 25,03 грн, то есть на 30 копеек дороже. Последний раз он был на таком уровне еще 10 сентября. Евро подорожает на 41 копейку и составит 27,89 грн.