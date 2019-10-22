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Вторник, 22.10.2019
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НБУ во вторник укрепил гривну на уровне ниже 25 грн за доллар

НБУ во вторник укрепил гривну на уровне ниже 25 грн за доллар
08:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook НБУ

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник.

На 22 октября 2019 официальный курс гривны установлен на уровне 24,98 грн/долл., передает сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 октября установлены на таком уровне:

  • 24.975156 грн за доллар;

  • 27.904742 грн за евро;

  • 0.391700 грн за российский рубль;

  • 32.473806 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 21 октября курс всех указанных валют вырос, кроме доллара, который снизился.

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Отметим также, что после выходных ожидается скачок курсов доллара и евро. Доллар будет стоить после выходных 25,03 грн, то есть на 30 копеек дороже. Последний раз он был на таком уровне еще 10 сентября. Евро подорожает на 41 копейку и составит 27,89 грн. 

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НБУ, Нацбанк, Валюта, Курс валют.
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