"Газовые переговоры" продолжаются: что обсуждали Украина, ЕС и РФ в Брюсселе

Новости Бизнеса:Украина, ЕС и РФ на консультациях обсудили подписание соглашения между двумя операторами ГТС.

Украина, Еврокомиссия и Россия готовятся к следующему этапу по транзиту газа начиная с 1 января 2020 года.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что встреча представителей переговоров состоялась вчера в Брюсселе.

Стороны провели технические консультации по "газовым переговорам".

Был обсужден вопрос прогресса Украины в имплементации всех норм европейского законодательства, а также создания в государстве независимого оператора ГТС.

Стороны также обсудили варианты подписания соглашения по взаимодействию операторов ГТС Украины и РФ исключительно на стандартных европейских условиях и методику образования тарифов в случае транспортировки газа.

Следующий этап переговоров по транзиту газа запланирован на 28 октября.