"Газовые переговоры" продолжаются: что обсуждали Украина, ЕС и РФ в Брюсселе

Украина, Еврокомиссия и Россия готовятся к следующему этапу по транзиту газа начиная с 1 января 2020 года.
Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".
Отмечается, что встреча представителей переговоров состоялась вчера в Брюсселе.
Стороны провели технические консультации по "газовым переговорам".
Был обсужден вопрос прогресса Украины в имплементации всех норм европейского законодательства, а также создания в государстве независимого оператора ГТС.
Стороны также обсудили варианты подписания соглашения по взаимодействию операторов ГТС Украины и РФ исключительно на стандартных европейских условиях и методику образования тарифов в случае транспортировки газа.
Следующий этап переговоров по транзиту газа запланирован на 28 октября.