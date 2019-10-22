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"Это уже сегодня действует": Герус - о пошлинах на импорт из РФ

"Это уже сегодня действует": Герус - о пошлинах на импорт из РФ
15:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Кабмин установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из РФ.

Кабинет министров Украины установил 2% пошлину на импорт электроэнергии из России, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Это уже сегодня действует – такая пошлина на импорт из РФ установлена в размере 2%", - сказал он в эксклюзивном интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, украинские власти продолжат мониторинг потоков импортируемой электроэнергии в страну, и вмешаются в случае превышения 5%-го порога общего объема потребления из одного источника.

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Герус отметил, что в настоящее время импорт электроэнергии из РФ составляет менее 1% общего объема потребления, и это не несет какой-либо угрозы энергобезопасности Украины.

"Этот объем никакой угрозы нам не несет, он в пределах погрешности. Если вспомнить 2015 год, то там коммерческий импорт российской электроэнергии был больше 1000 МВт. Это в 10 раз больше, чем сейчас. Вопрос мониторинга – выставить какие-то маркеры, выше которых мы не допускаем импорт, и выставить механизмы, которые будут работать", - сказал глава профильного комитета Рады.

Герус также убежден, что текущий импорт электроэнергии из Беларуси, который может вырасти в 2020 году в связи с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС, никак не повлияет на деятельность украинского "Энергоатома".

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"Межгосударственное сечение Украина-Беларусь 900 МВт, текущая мощность импорта – около 300 МВт, в отопительный сезон она может вырасти, возможно, еще на 200 МВт. Новый блок АЭС – это уже в следующем году. Мы обсуждали ситуацию с "Энергоатомом", и если этот импорт будет им вредить - будем принимать меры. Хотя вряд ли он может навредить, потому что "Энергоатом" на рынке выиграет любую конкуренцию, поскольку импорт сейчас идет по цене 1,4 грн/кВт-ч, что в два раза выше цены "Энергоатома", - резюмировал он.

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Украина, Электроэнергия, РФ, Импорт, Андрей Герус.
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