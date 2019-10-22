Герус: Потребитель может купить электроэнергию дешевле, чем полгода назад

Новости Бизнеса:Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики констатирует тенденции по снижению цен на электроэнергию.

Рынок электрической энергии в Украине, на фоне ряда факторов, в том числе импорта, начал показывать позитивные тенденции к снижению цены ресурса.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в соцсети Facebook.

"Начали появляться положительные тенденции на рынке электрической энергии. Уже 4 дня цена электроэнергии в результате рыночных факторов ниже, чем в 1-м полугодии 2019 года. Что примечательно, два из четырех дней – рабочие", – написал он.

По информации Геруса, оптовая цена электричества в 1-м полугодии была 1,62 грн за Квт-ч, а на сегодня ее стоимость на 3 копейки ниже.

"Цена рынка на сутки вперед 1,47 грн плюс тариф "Укрэнерго" (оператора системы передачи – ред.) 0,12 грн - равно 1,59 грн", - отметил он.

По словам депутата, снижение цены произошло вследствие таких факторов, как увеличение выработки (предложения) от "Центрэнерго", снижение спроса вследствие остановки некоторых крупных заводов, снижение спроса вследствие теплой погоды, импорт.

Кроме того, он отметил, что импорт электроэнергии из РФ составляет менее 1% от мощности в суточный максимум нашего потребления.

"Общий импорт (Словакия, Венгрия, Россия, Беларусь) составляет около 750 МВт. Общий экспорт (Венгрия, Молдова) 600 МВт. Импорт из РФ составляет 170 МВт, это менее 1% от мощности в суточный максимум нашего потребления. Импорт из РФ облагается пошлиной 2%", - написал Герус.

Также он сообщил, что запасы угля на складах за неделю выросли на 8% до 1,4 млн тонн, а это 86% от прошлогодних запасов на эту же дату. При том, что в конце августа запасы составляли лишь 50% от запасов на аналогичную дату прошлого года.

"Фактически сегодня каждый потребитель может купить электроэнергию дешевле, чем полгода назад. Это обеспечено не административным ручным вмешательством государства, а усилением конкуренции. Думаю, если украинская компания-немонополист (энергохолдинг ДТЭК – ред.) опустит цены еще на 5-10 копеек, то весь импорт электроэнергии прекратится как нерентабельный", - подчеркнул Герус.

Глава комитета отметил, что демонополизация рынка – следующая задача правительства и депутатов.

"Отдельный вопрос ”Бурштынский остров” - это Закарпатская, Ивано-Франковская и Львовская области. Там электроэнергия существенно дороже, чем во всех других областях, а одна компания контролирует 95% генерации энергоострова. Демонополизация там - следующая наша задача. Потому что от конкуренции выигрывает каждый украинец. Ну, кроме того, кто сидит на приплате от немонополиста”, - добавил депутат.

С 1 июля 2019 года в Украине заработал полномасштабный рынок электрической энергии. Старт новой модели рынка позволил открыть импорт электроэнергии в Украину.