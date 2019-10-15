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У Порошенко хотят запретить торговать электроэнергией с Россией

У Порошенко хотят запретить торговать электроэнергией с Россией
13:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:"Евросолидарность" выступает за законодательный запрет на торговлю с Россией электроэнергией.

Фракция партии "Европейская солидарность" внесла в Верховную Раду законопроект, который предусматривает внесение изменений в Закон "О рынке электроэнергии" относительно запрета возможности торговли электроэнергией с Российской Федерацией.

Об этом заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко во время заседания Согласительного совета 15 октября, сообщает корреспондент.

"Предыдущие годы мы слышали очень много спекуляций на тему торговли на крови. Каким же было наше удивление относительно того, что был принят во втором чтении и в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" с поправкой №8, которой, по сути, была возобновлена возможность торговли электроэнергией с Российской Федерацией. Фракция партии "Европейская солидарность" внесла на рассмотрение Верховной Рады проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии", которым мы предлагаем полностью восстановить часть восьмую статьи 67 этого закона. И мы просим поставить его (в повестку дня - ред.), чтобы продемонстрировать, что в этой зале нет лоббистов, а есть государственники", - отметила Геращенко.

Энергосистема Украины работает со сниженной надежностью

Как сообщалось, 18 сентября Верховная Рада отменила ограничение на импорт из Беларуси и России и продажу электроэнергии на рынке двусторонних договоров. Ранее электроэнергия из стран, не являющихся членами Энергетического сообщества, могла быть реализована только на рынке "на сутки вперед" и на балансирующем рынке.

Также сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" 1 октября зафиксировала возобновление импорта электроэнергии из Российской Федерации.

С 1 июля 2019 года в Украине заработал полномасштабный рынок электрической энергии. Старт новой модели рынка позволил открыть импорт электроэнергии в Украину.

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Все по теме:

Верховная Рада, Россия, Ирина Геращенко, ЛЭП, Энергорынок, Рынок электроэнергии, Евросолидарность.
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