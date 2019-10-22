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Герус рассказал о росте запасов угля в Украине

Герус рассказал о росте запасов угля в Украине
16:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:По словам Геруса, запасы угля в Украине на уровне 86% от прошлогодних.

На складах накоплено 1,4 млн тонн угля, что составляет 86% от прошлогодних запасов по состоянию на эту же дату.

Об этом в Facebook написал председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус.

"Запасы угля на складах за неделю выросли на 8% до 1,4 млн тонн. Это 86% от прошлогодних запасов на эту же дату. В конце августа были только 50% от аналогичной даты прошлого года", - написал Герус.

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Как известно, в конце сентября Герус заявлял, что запасы угля в Украине составляют 1,2 млн тонн, или 62% от прошлогоднего уровня. По его словам, до конца года необходимо дополнительно накопить еще более 1 млн тонн.

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Уголь, Кабмин, Запасы угля, Андрей Герус.
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