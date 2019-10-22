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Спиртовые заводы Украины проверит Минэкономики

Спиртовые заводы Украины проверит Минэкономики
18:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Минэкономики планирует провести аудит спиртовых заводов до декабря 2019г.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в рамках реформирования спиртовой отрасли намерено провести до 1 декабря 2019 года аудит спиртовых заводов и принять решение о консервации.

"За месяц аудит заводов комиссией и потом решение о том, какие из них консервировать", - сообщил советник министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства по вопросам спиртовой отрасли Сергей Блескун.

По его словам, планируется ввести согласование месячных планов на производство и продажу спирта с Министерством экономики.

Помимо этого будет создан открытый реестр перевозчиков спирта, оборудовать GPS трекерами каждое транспортное средство в срок до 1 декабря 2019 года.

Минэкономики также намерено установить камеры слежения на всех работающих спиртзаводах в контрольных точках (в режиме реального времени с хранением данных на едином сервере).

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Как известно, Министерство экономики в рамках демонополизации спиртовой отрасли предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта с 1 января 2020 года, а также отмену ограничений на строительство спиртовых заводов, лицензирование производства и оптовой торговли спиртом, контроль над производством со стороны государства и ограничение импорта спирта - до 1 января 2022 года.

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Минэкономики, Сергей Блескун.
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